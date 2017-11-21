هجوم إلكتروني "متقدم" يستهدف السعودية
2017-11-21 - 4:44 م
مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت السلطات السعودية الإثنين أنها رصدت هجوما إلكترونيا "متقدما" يستهدف المملكة، في محاولة جديدة من القراصنة لتعطيل الحواسيب العائدة إلى الحكومة.
وقال مركز الأمن الإلكتروني التابع للحكومة السعودية إن الهجوم تضمن استخدام برمجية التحكم "باورشل"، لكن لم يصدر تعليق على مصدر الهجوم الذي كانت الأجهزة الحكومية هدفا له.
وأفاد المركز في تغريدة أنه "رصد هجوما إلكترونيا جديدا مستمرا يستهدف المملكة العربية السعودية"، وقد سعى الهجوم لاختراق حواسيب عبر استخدام تقنيات رسائل الكترونية خادعة.
وتعرضت السعودية للعديد من الهجمات الإلكترونية سابقا، وأشهرها فيروس "شمعون" الذي استخدم في الهجوم على قطاع الطاقة السعودي عام 2012.
وكانت شركة آرامكو العملاقة من ضمن ضحايا الفيروس الذي يعتقد أنه أسوأ هجوم إلكتروني تعرضت له البلاد حتى الآن.
واشتبه مسؤولون في الاستخبارات الأميركية حينها في تورط إيران بالأمر.
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