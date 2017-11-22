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البرلمان الأوروبي يعقد جلسة استماع تتناول اضطهاد الشيعة في البحرين
البرلمان الأوروبي يعقد جلسة استماع تتناول الاضطهاد الديني في دول بينها البحرين
2017-11-22 - 2:59 ص
مرآة البحرين: يعقد البرلمان الأوروبي الأربعاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) جلسة استماع تتناول ملف الحريات الدينية واضطهاد الشيعة في البحرين وذلك في مقر البرلمان الاوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وتتناول جلسة الاستماع الاضطهاد الديني في عدة دول أبرزها البحرين وكذلك ميانمار وأفريقيا، ويشارك في جلسة الاستماع المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد السيد احمد شهيد ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الدين السيد جان فيجل والشيخ ميثم السلمان (بحرين انترفيث) وآخرون.
وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان الأوروبي جلسة استماع تتناول اضطهاد الشيعة في البحرين.
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