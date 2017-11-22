السفير الأمريكي الجديد يزور وزير الداخلية وقائد الجيش

2017-11-22 - 12:49 م

مرآة البحرين: زار السفير الأمريكي الجديد جاستين هيكس سيبيريل كلا من وزير الداخلية راشد آل خليفة وقائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة.

وقال بيان رسمي إن السفير الأمريكي ناقش مع وزير الداخلية راشد آل خليفة بحضور نائب وزير الداخلية طلال آل خليفة "العلاقات التي تربط بين البلدين ومستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية".

وفي سياق متصل زار السفير الأمريكي قائد الجيش خليفة بن أحمد، الذي استقبله بحضور وزير شؤون الدفاع يوسف الجلاهمة ورئيس الأركان ذياب النعيمي، حيث ناقش الطرفان "العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات".