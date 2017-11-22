المرور: خصخصة الفحص الفني للسيارات بشكل تدريجي بدءا من العام المقبل

2017-11-22 - 1:02 م

مرآة البحرين: قال رئيس شعبة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حمد ناصر الدوخي، أن إدارة المرور تؤيد اعتماد وكالات السيارات للفحص السنوي إلى جانب الفحص المتبع في الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أن الإدارة لديها توجه إلى خصخصة الفحص الفني.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت بالفعل الإجراءات، والموضوع حاليا قيد الدراسة من قبل الشؤون القانونية بإدارة المرور.

وعن موعد تطبيق الخصخصة، كشف الدوخي أنه سيتم تطبيق الخصخصة تدريجيا على الفحص الفني السنوي بداية العام المقبل.