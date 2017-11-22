» أخبار
المرور: خصخصة الفحص الفني للسيارات بشكل تدريجي بدءا من العام المقبل
2017-11-22 - 1:02 م
مرآة البحرين: قال رئيس شعبة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حمد ناصر الدوخي، أن إدارة المرور تؤيد اعتماد وكالات السيارات للفحص السنوي إلى جانب الفحص المتبع في الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أن الإدارة لديها توجه إلى خصخصة الفحص الفني.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت بالفعل الإجراءات، والموضوع حاليا قيد الدراسة من قبل الشؤون القانونية بإدارة المرور.
وعن موعد تطبيق الخصخصة، كشف الدوخي أنه سيتم تطبيق الخصخصة تدريجيا على الفحص الفني السنوي بداية العام المقبل.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-22النواب يرفض مقترحا بمعادلة شهادات خريجي الطب من الجامعات الصينية
- 2017-11-22رفض استئناف متهم محكوم بالسجن 7 سنوات في قضية هجوم على "مدرعة" في سترة
- 2017-11-22الاستئناف: السجن سنتين لمتهم بمحاولة تفجير اسطوانة غاز في حديقة الدراز
- 2017-11-22مجلس النواب يمرر قانونا يعتبر التستر على المطلوبين "جريمة إرهابية" عقوبتها تصل للإعدام
- 2017-11-22العدل تلزم كاتب العدل بالإبلاغ عن شبهات "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus