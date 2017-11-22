2017-11-22 - 1:09 م

مرآة البحرين: مرر مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 قانونا قاده رئيس المجلس أحمد الملا، يعتبر إيواء المطلوبين للأجهزة الأمنية والتستر عليهم "جريمة إرهابية" تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام.

وقرر المجلس إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إلى الحكومة.