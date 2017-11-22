الاستئناف: السجن سنتين لمتهم بمحاولة تفجير اسطوانة غاز في حديقة الدراز

2017-11-22 - 1:13 م

مرآة البحرين: عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة مستأنف واحد من أصل 3 متهمين، أعمارهم تتراوح بين 16 و17 عامًا، محكومين بالحبس لمدة 3 سنوات، واكتفت بحبس المستأنف لمدة سنتين فقط عما أسند إليه من اتهامات تتمثل في محاولة تفجير اسطوانة غاز "سلندر" في حديقة الدراز.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين أنهم في 19 ديسمبر/كانون الثاني 2016:

أولاً: شرعوا بإحداث تفجير في اسطوانة الغاز المبينة بالأوراق في حديقة الدراز إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيها وذلك بسبب تعامل أفراد الشرطة مع الحريق وإزالة الاسطوانة وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: أشعلوا عمدًا حريقًا في المنقولات المبينة بالأوراق والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذًا لغرض إرهابي.

ثانيًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابله للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر والتي قام المتهمان الأول والثاني بصناعتها.