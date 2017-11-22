2017-11-22 - 1:15 م

مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف متهم واحد من أصل 6 متهمين، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 7 سنين المحكوم بها عليهم جميعًا وبمصادرة المضبوطات.

وكانت المحكمة أدانت المتهمين بالشروع في قتل أحد أفراد الشرطة المتمركزين بمنطقة سترة بالقرب من مركز شرطة سترة، إثر مهاجمتهم للمدرعة الأمنية التي كان بداخلها، بواسطة عدد كبير من العبوات المشتعلة "المولوتوف" دخلت إحداها عبر فتحة موجودة بالمدرعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014

شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الشرطي المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، إذ أعدوا لذلك الزجاجات الحارقة "المولوتوف" وقاموا بالهجوم على المدرعة ورموها بها، وصوبوا نحو الفوهة الموجود بها، قاصدين من ذلك قتله، وتنفيذًا لغرضٍ إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: المتهم الأول: وضع وآخرين مجهولين جسمًا محاكيًا لأشكال المتفجرات في مكان عام.