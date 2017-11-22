النواب يرفض مقترحا بمعادلة شهادات خريجي الطب من الجامعات الصينية

2017-11-22 - 1:18 م

مرآة البحرين: رفض مجلس النواب اقتراحا برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن معادلة المؤهلات الدراسية للطلبة الحاصلين على منح للدراسة في الجامعات الصينية، وقرر المجلس رفض الاقتراح.

وساهم في إجهاض المقترح كتلة الأصالة السلفية، ونواب وساهم في إجهاض المقترح كتلة الأصالة السلفية، ونواب مؤيدون لوجهة نظر وزارة التربية.

من جانبه قال النائب جلال المحفوظ أن أن الحكومة ابتعثت ووفرت منحا دراسية للطلبة لدراسة الطب في الصين طيلة فترة دراستهم 6 سنوات، وبعد خرجهم يعانون من مرارة عدم معادلة شهاداتهم، وبالتالي تأخر توظيفهم، داعيا للتراجع عن قرار غير منصف اتخذته أغلبية أعضاء المجلس، ولا يمثل رأي جميع النواب.

ونوه بأن بعض الطلبة مبتعثين من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي اختارت الجامعة للدراسة، منتقدا تأخر تصديق الشهادات وإعاقة توظيفهم.

وأوضحت النائب جميلة السماك بأن مجموعة خريجي الطب من الجامعة الصينية تفوق معدلاتهم بالمرحلة الثانوية 90% ، أيّ أنهم متفوقون، وتكفلت الدولة بابتعاثهم أو صرف منح مالية لدراستهم بالغربة، ولكن وزارة التربية رفضت معادلة شهاداتهم.