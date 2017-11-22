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محافظ مركزي الإمارات: الاستفسار عن حسابات أفراد سعوديين كان لجمع معلومات
2017-11-22 - 1:25 م
مرآة البحرين (رويترز): قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري يوم الأربعاء إن طلب البنك من شركات تمويل وبنوك محلية تفاصيل عن حسابات 19 مواطنا سعوديا كان لمجرد جمع معلومات.
جاء الطلب هذا الشهر عقب تحقيق واسع لمكافحة الفساد في السعودية شمل احتجاز عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين.
وحين سُئل المنصوري عن الطلب قال إنه "مجرد جمع للمعلومات لا أكثر". وعبر مصرفيون في بنوك تجارية عن مخاوفهم من أن يكون ذلك تمهيدا لتجميد الحسابات.
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