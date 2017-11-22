الحوثيون يقولون مطار صنعاء أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات

2017-11-22 - 1:37 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت الحكومة التي يقودها الحوثيون والتي تدير العاصمة اليمنية يوم الثلاثاء إنه تم إصلاح مطار صنعاء، الذي لحقت به أضرار جراء ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية الأسبوع الماضي، وإنه أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الدولية.

كانت الغارة التي وقعت في 14 نوفمبر تشرين الثاني قد دمرت جهاز الإرشاد الملاحي بالمطار وأخرجته فعليا من الخدمة.

ووقعت الغارة بعدما أغلق التحالف منافذ اليمن البحرية والجوية والبرية عقب اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزير النقل زكريا الشامي قوله إن المطار "أصبح جاهزا لاستقبال كافة الرحلات".

وكان المطار يستخدم بالأساس من قبل منظمات الإغاثة الدولية بما فيها التابعة للأمم المتحدة.

وقال التحالف إن كل المنافذ البرية والجوية والبحرية اليمنية ستظل مغلقة إلى أن يتم تقديم ضمانات بعدم إمكانية وصول أسلحة للحوثيين.

وأثار إغلاق المنافذ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الرئيسي، الذي تدخل عبره أغلب إمدادات الغذاء للبلاد، قلقا في أرجاء العالم.

وحث الاتحاد الأوروبي التحالف بقيادة السعودية يوم الثلاثاء على إعادة فتح الموانئ والمطارات.