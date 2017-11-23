البرلمان الأوروبي يستنكر تأييد سجن نبيل رجب بسبب مقابلة تلفزيونية

2017-11-23 - 1:35 ص

مرآة البحرين: أعرب رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري عن خيبة أمله لتأييد محكمة بحرينية حكما بسجن نبيل رجب عامين كاملين.

بانزيري، دعا في بيان، البحرين إلى إعادة النظر في استئناف نبيل رجب وقال "إنني أشعر بقلق شديد من قرار محكمة بحرينية بالتمسك بسجن نبيل رجب لمدة عامين لأنه أجرى مقابلات تلفزيونية تناول فيها سجل البحرين السيء في مجال حقوق الإنسان".

وقال إن "هذا القرار يتنافى مع القانون الدولي واعتقاله ينتهك حق نبيل رجب في الحرية"، معلقا "هذه القضية في الأساس كان يجب ألا تذهب إلى المحاكمة".

وذكر البيان الصادر عن اللجنة الحقوقية بالبرلمان الأوروبي إنه "يجب على السلطات البحرينية رفع القيود المفروضة على الحقوق الديمقراطية الأساسية، ولا سيما حرية التعبير والتجمع".

ودعت اللجنة إلى "وضع حد لجميع أعمال العنف والمضايقة والتخويف (...) والرقابة على المدافعين عن حقوق الإنسان".