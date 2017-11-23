» أخبار
الدول الأربع تضم لقوائم الإرهاب "اتحاد علماء المسلمين" والشيخ حسن سلطان
الشيخ حسن سلطان
2017-11-23 - 2:08 ص
مرآة البحرين: أعلنت الدول الأربع التي تقاطع قطر أنها وضعت كيانين جديدين و11 شخصا عربيا على قائمة الإرهاب بينهم النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة الشيخ حسن سلطان.
ووضع بيان صادر عن السعودية، الإمارات، البحرين ومصر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (يترأسه الداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي) والمجلس الإسلامي العالمي "مساع" على قائمة الإرهاب".
كما وضعت الدول الأربع قائمة بـ 11 شخصا وصفتهم بالإرهابيين كان من بينهم القيادي في المعارضة النائب السابق سلطان.
وتوسّع البحرين مفهوم الإرهاب ليتسع لمعارضيها السياسيين.
ودانت محاكم بحرينية العديد من المعارضين بتهم دعم الإرهاب. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تفتقد للعدالة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-23دبلوماسي سوداني: 7 آلاف سوداني في البحرين أغلبهم يحملون الجنسية البحرينية
- 2017-11-23عبداللطيف المحمود عضو في تجمّع صنفته البحرين والسعودية والإمارات كـ "منظمة رهابية"
- 2017-11-23البرلمان الأوروبي يستنكر تأييد سجن نبيل رجب بسبب مقابلة تلفزيونية
- 2017-11-22النواب يرفض مقترحا بمعادلة شهادات خريجي الطب من الجامعات الصينية
- 2017-11-22رفض استئناف متهم محكوم بالسجن 7 سنوات في قضية هجوم على "مدرعة" في سترة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus