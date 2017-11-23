2017-11-23 - 2:08 ص

مرآة البحرين: أعلنت الدول الأربع التي تقاطع قطر أنها وضعت كيانين جديدين و11 شخصا عربيا على قائمة الإرهاب بينهم النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة الشيخ حسن سلطان.

ووضع بيان صادر عن السعودية، الإمارات، البحرين ومصر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (يترأسه الداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي) والمجلس الإسلامي العالمي "مساع" على قائمة الإرهاب".

كما وضعت الدول الأربع قائمة بـ 11 شخصا وصفتهم بالإرهابيين كان من بينهم القيادي في المعارضة النائب السابق سلطان.

وتوسّع البحرين مفهوم الإرهاب ليتسع لمعارضيها السياسيين.

ودانت محاكم بحرينية العديد من المعارضين بتهم دعم الإرهاب. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تفتقد للعدالة.