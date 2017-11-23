2017-11-23 - 2:47 ص

مرآة البحرين: وضعت السعودية، الإمارات، البحرين ومصر في بيان مشترك الأربعاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قائمة الإرهاب إلى جانب المجلس الإسلامي العالمي "مساع".

وسبق أن وضعت الدولة الأربع يونيو/ حزيران الماضي رئيس الاتحاد يوسف القرضاوي على قائمة إرهاب ضمت 59 شخصا.

ويضم الاتحاد برئاسة القرضاوي شخصيات خليجية معروفة هم السعوديان سلمان العودة (معتقل) وخالد العجمي إلى جانب رئيس تجمع الوحدة الوطنية البحريني عبداللطيف المحمود.

وليس من المعلوم ما إذا كانت البحرين ستتخذ خطوات بحق حليفها المحمود الذي قاد تجمعا مضادا لاعتصام معارضين في دوار اللؤلؤة مطلع العام 2011 طالبوا بوضع حد لهيمنة أسرة آل خليفة على السلطة.

وتغض البحرين الطرف عن الإسلاميين الذين ساندوها في مواجهة التطلعات السياسية للمعارضة. ويعتبر تنظيم الإخوان المسلمين البحريني أحد حلفاء العائلة الحاكمة على الرغم من اعتباره تنظيما إرهابيا من قبل الحلفاء الخليجيين ومصر.