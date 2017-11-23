دبلوماسي سوداني: 7 آلاف سوداني في البحرين أغلبهم يحملون الجنسية البحرينية

2017-11-23 - 6:34 ص

مرآة البحرين: قال القائم بأعمال السفير السوداني في البحرين محمد المعتز جعفر إن عدد الجالية السودانية يبلغ حوالي 7 آلاف سوداني معظمهم يحملون الجنسية البحرينية.

وأضاف، في تغطية لتلفزيون النيل الأزرق من المنامة، أن السودانيين ينتشرون في مختلف المؤسسات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص.

وتباشر البحرين منذ مطلع الألفية عملية توطين واسعة تهدف لتغيير التركيبة السكانية في البلاد.

وتعمل الغالبية من المجنسين في الجيش وأجهزة الأمن.

وكان السفير الباكستاني سعيد أحمد خان قد أكد وجود 25 ألف باكستاني في البلاد معظمهم يعملون في الأمن.