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تأجيل محاكمة مدنيين في القضاء العسكري حتى 4 ديسمبر القادم
2017-11-23 - 12:41 م
مرآة البحرين: أجلت محكمة عسكرية (الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) محاكمة 17 مدنيا بحرينا لأسباب سياسية حتى 4 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وتتهم السلطات المتهمين بمحاولة استهداف منشآت تابعة لقوة الدفاع.
وبعض المتهمين تم إخفائهم قسريا لما يقرب العام، دون تمكن عوائلهم أو محاميهم من اللقاء بهم، في خطوة لاقت تنديدا من منظمات حقوقية دولية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تعديل الدستور ليسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 قرر القضاء العسكري، تحويل المحاكمة إلى سرية، وحظر النشر في القضية.
يذكر أن القضاء العسكري أحال القضية إلى المحكمة العسكرية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
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