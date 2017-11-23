خليفة بن سلمان يعين 4 مدراء في الخارجية

2017-11-23 - 12:44 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (36) لسنة 2017 بتعيين 4 مدراء في وزارة الخارجية.

ونص القرار على الآتي:

المادة الأولى:

يعين في وزارة الخارجية كل من:

1-فاطمة عبدالله فارس الظاعن مديراً لإدارة المنظمات

2-حسن إبراهيم صالح عبدالرحمن مديراً لإدارة شؤون مجلس التعاون

3-عبدالله أحمد عبدالله بوقحوص مديراً لإدارة الموارد المالية

4-عبدالعزيز محمد عبدالله العيد مديراً لإدارة الشؤون العربية

المادة الثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.