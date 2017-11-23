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خليفة بن سلمان يعين 4 مدراء في الخارجية
2017-11-23 - 12:44 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (36) لسنة 2017 بتعيين 4 مدراء في وزارة الخارجية.
المادة الأولى:
يعين في وزارة الخارجية كل من:
1-فاطمة عبدالله فارس الظاعن مديراً لإدارة المنظمات
2-حسن إبراهيم صالح عبدالرحمن مديراً لإدارة شؤون مجلس التعاون
3-عبدالله أحمد عبدالله بوقحوص مديراً لإدارة الموارد المالية
4-عبدالعزيز محمد عبدالله العيد مديراً لإدارة الشؤون العربية
المادة الثانية:
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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