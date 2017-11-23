وزير البحرية الأمريكي يزور البحرين ويلتقي مسؤولين

2017-11-23 - 12:52 م

مرآة البحرين: زار وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبينسر البحرين، حيث التقى فيها ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، وقائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة.

وقالت بيانات رسمية بثتها وكالة أنباء البحرين أن الوزير الأمريكي ناقش المسؤولين البحرينيين "التعاون والتنسيق الدفاعي، وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".