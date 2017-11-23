» أخبار
وزير البحرية الأمريكي يزور البحرين ويلتقي مسؤولين
2017-11-23 - 12:52 م
مرآة البحرين: زار وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبينسر البحرين، حيث التقى فيها ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، وقائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة.
وقالت بيانات رسمية بثتها وكالة أنباء البحرين أن الوزير الأمريكي ناقش المسؤولين البحرينيين "التعاون والتنسيق الدفاعي، وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-23البحرين: حملة في سجن الحوض الجاف يقودها ضابطان لمصادرة الملابس الشتوية
- 2017-11-23الاستئناف: السجن سنتين و3 سنوات لتسعة متهمين بالتجمهر في النعيم
- 2017-11-23خليفة بن سلمان يعين 4 مدراء في الخارجية
- 2017-11-23تأجيل محاكمة مدنيين في القضاء العسكري حتى 4 ديسمبر القادم
- 2017-11-23تأييد إعدام حسين مرزوق الذي اتهمته السلطات بالوقوف وراء استشهاد فخرية مسلم
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus