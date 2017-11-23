الاستئناف: السجن سنتين و3 سنوات لتسعة متهمين بالتجمهر في النعيم

2017-11-23 - 12:58 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة برفض استئناف 9 متهمين من أصل 11 متهمًا بحرق لإطارات والتجمهر في النعيم وأيدت معاقبتهم بالحبس ما بين سنتين و3 سنوات.

وأوضحت محكمة أول درجة أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين وآخرين مجهولين قد اتفقوا فيما بينهم على القيام بعملية حرق اطارات واعتداء على الشرطة، إذ أعدوا لذلك عددًا من الإطارات وعددا من الزجاجات الحارقة "المولوتوف" وتقابلوا الساعة 7:00 مساء يوم 24 أغسطس/آب 2016 بالقرب من أحد المساجد بمنطقة النعيم، وكان حينها عددهم 15 شخصًا.

وأنهم توجهوا عقب ذلك إلى شارع الحكومة العام، وانقسموا إلى مجموعتين حيث قامت الأولى بصف الإطارات على الشارع العام وسكب البترول عليها وأشعلوا النيران بها، مما نتج عنه إيقاف الحركة المرورية.

وعندما حضر أفراد شرطة دورية مدنية لمحاولة تفريقهم، قامت المجموعة الثانية وبمساعدة من الأولى بإلقاء عبوات "المولوتوف" على أفراد الشرطة ودوريتهم المدنية، مما تسبب في حدوث أضرار بها، ومن ثم لاذوا بالفرار هاربين من المكان.

وتقول السلطات إنها توصلت إلى المتهمين عن طريق "التحريات".