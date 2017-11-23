العراق يبدأ عملية لتطهير منطقة حدودية من مقاتلي داعش

2017-11-23 - 1:20 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الجيش العراقي في بيان إنه بدأ يوم الخميس عملية لتطهير المنطقة الصحراوية الواقعة على الحدود مع سوريا من مقاتلي تنظيم داعش، في هجوم أخير للقضاء على وجود التنظيم المتشدد في البلاد.

وقال مسؤولون بالجيش العراقي إن جنودا ومقاتلين من قوات الحشد الشعبي الشيعية يشاركون في العملية التي تستهدف متشددين مختبئين في شريط حدودي كبير.

وقال العقيد صلاح كريم "الهدف من وراء العملية هو لمنع بقايا مجاميع داعش من الاختباء في منطقة الصحراء واستخدامها كقاعدة لهجومات مستقبلية".

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء إن القوات العراقية قضت على تنظيم داعش عسكريا لكنه لن يعلن الانتصار النهائي على التنظيم إلا بعد دحر فلوله في الصحراء.

وسيطرت القوات العراقية على بلدة راوة الحدودية يوم الجمعة وهي آخر بلدة كانت تحت سيطرة الدولة الإسلامية مما يعني انهيار الخلافة التي أعلنها التنظيم بعد اجتياح أنحاء واسعة في شمال وغرب العراق عام 2014.