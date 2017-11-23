أمير الكويت يغادر المستشفى بعد فحوص طبية

2017-11-23 - 1:22 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الخميس إن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح غادر المستشفى بعد فحوص طبية ناجحة وذلك بعد يوم من دخوله المستشفى إثر إصابته بنزلة برد.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الصباح قوله إن أمير البلاد غادر "المستشفى صباح اليوم بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت نتائجها بتوفيق الله تعالى بالنجاح".

وكانت الوكالة قالت يوم الأربعاء إن أمير الكويت (88 عاما) دخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة البرد التي تعرض لها.