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مسؤول بوزارة الخارجية: أمريكا ترحب بعودة الحريري إلى لبنان
2017-11-23 - 1:25 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ترحب بعودة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى بلاده.
وأضاف المسؤول أن واشنطن متفائلة أيضا بالمناقشات التي أجراها الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون وبيانه الذي يؤكد مجددا التزامه باستقرار لبنان.
وبعد عودته إلى بيروت للمرة الأولى منذ أعلن على نحو مفاجئ استقالته في كلمة أذيعت تلفزيونيا من السعودية، علق الحريري قراره بالاستقالة بناء على طلب من عون، وهو ما يخفف أزمة أدت إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط.
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