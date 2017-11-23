البحرين: حملة في سجن الحوض الجاف يقودها ضابطان لمصادرة الملابس الشتوية

2017-11-23 - 1:55 م

مرآة البحرين (خاص): قال معتقلون في سجن الحوض الجاف إن مدير سجن الحوض الجاف راشد عبدالله الشحي، والضابط أحمد العمادي بدأوا حملة لمصادرة الملابس الشتوية لدى المعتقلين.

وأكد المعتقلون مصادرة عدد من الملابس الشتوية وذلك مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد ودخول فصل الشتاء.

وللضابطين الشحي والعمادي تاريخ من التضييق على المعتقلين في سجن الحوض الجاف، حيث قاما في فترة سابقا من فصل الصيف، بتقنين المياه الباردة المخصصة للشرب بهدف التضييق على المعتقلين السياسيين.