» أخبار
البحرين: حملة في سجن الحوض الجاف يقودها ضابطان لمصادرة الملابس الشتوية
2017-11-23 - 1:55 م
مرآة البحرين (خاص): قال معتقلون في سجن الحوض الجاف إن مدير سجن الحوض الجاف راشد عبدالله الشحي، والضابط أحمد العمادي بدأوا حملة لمصادرة الملابس الشتوية لدى المعتقلين.
وأكد المعتقلون مصادرة عدد من الملابس الشتوية وذلك مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد ودخول فصل الشتاء.
وللضابطين الشحي والعمادي تاريخ من التضييق على المعتقلين في سجن الحوض الجاف، حيث قاما في فترة سابقا من فصل الصيف، بتقنين المياه الباردة المخصصة للشرب بهدف التضييق على المعتقلين السياسيين.
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-23الاستئناف: السجن سنتين و3 سنوات لتسعة متهمين بالتجمهر في النعيم
- 2017-11-23وزير البحرية الأمريكي يزور البحرين ويلتقي مسؤولين
- 2017-11-23خليفة بن سلمان يعين 4 مدراء في الخارجية
- 2017-11-23تأجيل محاكمة مدنيين في القضاء العسكري حتى 4 ديسمبر القادم
- 2017-11-23تأييد إعدام حسين مرزوق الذي اتهمته السلطات بالوقوف وراء استشهاد فخرية مسلم
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus