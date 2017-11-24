2017-11-24 - 8:49 ص

مرآة البحرين: قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود إنه تقدم باستقالته من عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكتوبر الماضي.

ويأتي تصريح المحمود بعد يوم من تصنيف التحالف الرباعي الذي يضم السعودية، الإمارات، البحرين ومصر الاتحاد بقيادة الداعية المصري يوسف القرضاوي كمنظمة إرهابية.