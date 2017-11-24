لجنة تحقيق برلمانية: تصرفات "التقاعد والتأمينات" لا تنم عن ممارسات استثمارية وتؤدي إلى زيادة العجز الاكتواري
2017-11-24 - 11:34 ص
مرآة البحرين: قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مجيد العصفور أن اللجنة تستعد لرفع تقريرها النهائي إلى مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة اكتشفت "أن تصرفات الهيئة في بعض الأصول لم تنم عن ممارسات استثمارية ذات مغزى اقتصادي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في غير صالح صناديق التقاعد ويؤدي إلى زيادة العجز الاكتواري، بالإضافة إلى كون العائد على الاستثمار هزيل جدا، ما يستدعي إعادة العملية الاستثمارية في الهيئة بكل مكوناتها".
وأوضح أن عملية الاستثمار في الهيئة تُدار من خلال شركة «أصول» وشركة «أملاك»، ووجد أن نسبة الاستثمار 3% فقط، وهي نسبة ضئيلة، وبحسب الخبير الاكتواري يجب أن تصل إلى 6%. مشيراً إلى أن إجمالي العقارات والأصول المالية بالهيئة يصل إلى 3 مليارات و200 مليون دينار، وهو مبلغ كبير، ومع هذا فإن عمليات الاستثمار ضعيفة، وبالتالي يوجد خطأ يحتاج إلى معالجة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية التي تحتاج إلى حسم ودراية بالأمور المالية.
وختم العصفور بالقول أن اللجنة ستقدم مقترحات من ضمنها "إدخال الأجانب في اشتراكات التأمين، والذين يقدر عددهم بحوالي 600 ألف عامل؛ لدعم الجانب المالي والاستثماري في الهيئة. وقال إن الدولة تدعم وتساند هيئة التأمين الاجتماعي، لكن إلى أي مدى يستمر هذا الدعم".
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