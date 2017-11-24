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رفض استئناف 22 متهما وتأييد أحكام تصل إلى السجن المؤبد مع إسقاط الجنسية في قضية ذات خلفية سياسية
2017-11-24 - 11:41 ص
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا العقوبات الصادرة على 22 متهما في قضية ذات خلفية سياسية تتهمهم السلطات وآخرين بتأسيس "جماعة إرهابية".
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين و7 سنوات لثلاثة آخرين، وبالسجن 10 سنوات لمتهم، وخمس سنوات على 28 متهما و3 سنوات لمتهم، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين الـ36 وببراءة المتهمين 13 و16 و17 مما نسب إليهم في البند رابعا بأمر الإحالة وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أن المتهمين شكلوا "جماعة إرهابية" للقيام بمسيرات غير مرخصة ووضع قنابل وهمية.
واستأنف الحكم أحد المحكومين بالسجن المؤبد وثلاثة محكومين بالسجن 7 سنوات وآخر بالسجن 10 سنوات، و17 محكوما بالسجن 5 سنوات.
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