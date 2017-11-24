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البدء في توسعة جسر الملك فهد الإثنين القادم

2017-11-24 - 11:53 ص

مرآة البحرين: صرح مدير مديرية شرطة جسر الملك فهد بأنه اعتبارا من الاثنين القادم الموافق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ولمدة أسبوعين، سيبدأ العمل في مشروع توسعة بوابة تحصيل الرسوم على الجسر، مشيراً إلى أن فترة العمل اليومية تمتد من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً ما عدا أيام الذروة (الخميس، الجمعة، السبت).

وأوضح بأنه سوف يتم تخصيص مسار للسيارات الصغيرة وآخر للشاحنات، داعيا الجميع للتعاون خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من المشروع.

 

 

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