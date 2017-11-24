2017-11-24 - 11:55 ص

مرآة البحرين (رويترز): وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله السيد علي خامنئي بأنه "هتلر الشرق الأوسط الجديد" في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، مما يصعد بقوة حربا كلامية بين البلدين.

وأشار الأمير محمد الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع إلى أن الأمر يتطلب مواجهة نزعة التوسع الإيرانية في عهد خامنئي.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "لكننا تعلمنا من أوروبا أن المسكنات لا تجدي. لا نريد لهتلر الجديد في إيران أن يكرر في الشرق الأوسط ما حدث بأوروبا".