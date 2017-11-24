أسعار الفنادق في البحرين تشهد هبوطا إلى أدنى مستوى لها في 11 عاما

2017-11-24 - 1:31 م

مرآة البحرين: أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن محللين دوليين في قطاع الفنادق أن متوسط ​​الأسعار اليومية في الفنادق البحرينية انخفض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ​​إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006.

ونقل موقع ذي أرابيان بزنس أن الفنادق العاملة في البحرين شهدت انخفاضا في الأسعار اليومية بأكثر من 8 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 58.71 دينارا فقط.

وقال محللون من مؤسسة STR المتخصصة في جمع بيانات عن أسواق الفنادق في العالم، في تقريرها لأكتوبر/تشرين الأول 2017 عن الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الإيرادات لكل غرفة متاحة انخفضت بشكل طفيف إلى 28.86 دينار بحريني.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة الإشغال ارتفعت بـ9.2 فى المائة فى أكتوبر/تشرين الأول ولكنها ما زالت أقل من 50 فى المائة لتصل إلى 49.2 فى المائة.

وأشار المحللون إلى أن الزيادة السنوية في نسبة الإشغال جاءت بالمقارنة مع قاعدة منخفضة من أكتوبر/تشرين الأول 2016، مضيفين أن مستوى الإشغال المطلق للبلاد ساعده حدثان في المنامة - مؤتمر اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في آسيا وأفريقيا، ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.

لكن تقريرا صدر مؤخرا عن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني قال إن البحرين البحرين استقبلت 8.7 مليون سائح خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، مسجّلة زيادة قدرها 12.8%، عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت هيئة السياحة في البحرين صرّحت مؤخرا عن وجود استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء 15 فندقا بتصنيف 5 نجوم في البلاد، من الآن وحتى عام 2020. ويوجد في البحرين التي تسوّق لنفسها على أنها وجهة سياحية فخمة، 17 فندقا بتصنيف 5 نجوم، و63 فندقا بتصنيف 4 نجوم.