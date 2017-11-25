البلديات: زيادة 30 مليون دينار في إيرادات 2017 مقارنة بالعام الماضي

2017-11-25 - 2:18 م

مرآة البحرين: قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الإيرادات البلديات ستقفز إلى 90 مليون دينار في عام 2017 بعد أن كانت 60 مليون دينار في العام الماضي 2016، أي بزيادة قدرها 30 مليون دينار في عام واحد.

وذكر الوزير في رده على سؤال برلماني أن مجموع ما تم تحصيله حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 67 مليون دينار. وعن متأخرات الديون البلدية من الرسوم وإيجارات أملاك البلدية أفاد الوزير أنها تراجعت إلى 29 مليون دينار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن كانت 39 مليون دينار في مطلع العام 2015، محققة تراجعا بنسبة 25%.