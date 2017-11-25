الوفاق تدين التفجير الإرهابي في العريش المصرية وتعزي عوائل الشهداء

2017-11-25 - 2:21 م

مرآة البحرين: دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في منطقة العريش المصرية في صلاة الجمعة أمس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واصفة إياه بـ "الغادر".

وتقدمت الوفاق في بيان لها بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري وحكومته، كما خصت بالتعزية أهالي الشهداء الذين رحلوا وهم في أطهر البقاع (المساجد) وفي أفضل الأيام، وتمنت لهم الرحمة وللجرحى والمصابين الشفاء والسلامة.

وأكدت الوفاق أنَّ هذه الأعمال الشنيعة مرفوضة ومدانة دينيا وأخلاقياً وإنسانيا وهي تنطلق من باب العداء للدين الإسلامي وتشويه سمعته، ما يشكل استمراراً لشذوذ فكري في غاية الخطورة تقف خلفه أنظمة سياسية وأموال طائلة ومناهج تعليمية تكفيرية ممولة بالمال والمؤسسات والإعلام وغيرها من الحواضن.

وشددت على أن التلاعب والتوظيف السياسي لموضوع الإرهاب من قبل بعض الأنظمة يشكل غطاءا إضافيا للإرهابيين على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، متمنية لجمهورية مصر الأمن والأمان والاستقرار ولكل بلدان عالمنا العربي والإسلامي ومختلف أقطار العالم.