عودة عمال الإغاثة إلى اليمن في رحلات جوية لصنعاء

2017-11-25 - 3:06 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مسؤولة من برنامج الأغذية العالمي إن عمال إغاثة إنسانية وصلوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت بعد قرابة ثلاثة أسابيع على حصار فرضه التحالف بقيادة السعودية.

وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج في المنطقة لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم السبت "هبطت أول طائرة في صنعاء هذا الصباح وكانت تحمل عمال إغاثة".

وقال مسؤولون في مطار صنعاء إن طائرتين أخريين تابعتين للأمم المتحدة وصلتا يوم السبت.

وقال التحالف الذي يقاتل الحوثيين في اليمن يوم الأربعاء إنه سيسمح بالمساعدات عبر مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر فضلا عن السماح بالرحلات الجوية للأمم المتحدة إلى صنعاء لكن لم يتأكد وصول أي مساعدات حتى الآن.

ورحبت منظمات الإغاثة الدولية بقرار السماح بدخول المساعدات لكنها قالت إن الرحلات الجوية المحملة بالمساعدات ليست كافية لتفادي وقوع أزمة إنسانية. ويواجه نحو سبعة ملايين شخص في اليمن خطر المجاعة إذ يظل بقاؤهم على قيد الحياة مرهونا بوصول المساعدات الدولية.

ونقل عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يوم الجمعة قوله إنه جرى إصدار 42 تصريحا لطائرات الإغاثة الدولية بالهبوط في صنعاء ولسفن بالرسو في ميناء الحديدة.

وقال مسؤولون في الميناء يوم السبت إنه لم تصل بعد أي سفينة وليس من المتوقع رسو سفن في وقت قريب.

وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني أغلق التحالف المدعوم من الولايات المتحدة المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن في خطوة قال إنها لوقف تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن.

وصدر القرار بعدما اعترضت السعودية صاروخا أطلق باتجاه الرياض. ونفت إيران إمدادها للحوثيين بالأسلحة.