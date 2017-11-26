تشكيل لجنة جديدة لتوظيف الأطباء الخريجين

2017-11-26 - 8:56 م

مرآة البحرين: أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تشكيل لجنة جديدة مكونة من كافة القطاعات الصحية في البحرين لمتابعة تدريب وتوظيف الأطباء الخريجين في القطاعين الخاص والعام.

وعشرات الأطباء في البحرين عاطلون عن العمل في وقت تستقدم فيه البحرين أطباء من مصر وباكستان.

رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدالله آل خليفة، قال إن هذه اللجنة تم إنشاؤها لإعادة النظر ووضع الشروط المتعلقة بتدريب وتوظيف الخريجين.

وأضاف "ستضع اللجنة آليات لاستيعاب الأطباء الخريجين وتوظيفهم في القطاع الصحي العام والخاص إلى جانب محاولة إيجاد حلول جديدة".