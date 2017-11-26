وزارة الأشغال: 16 منزلا تضرر جراء حريق بوري

2017-11-26 - 9:16 م

مرآة البحرين: قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن 16 منزلا تضرر بشكل متفاوت جراء الحريق الذي اشتعل في خط أنابيب للنفط 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشار خلف إلى أن الوزارة باشرت العمل في 4 منازل منها بشكل متتالي بدءاً من 14 نوفمبر الجاري حيث تم تكليف ثلاثة مقاولين للبدء في الأعمال فورا، في حين أن 12 منزلا مازال بانتظار توقيع أصحاب المنازل على استمارة الإذن بالبدء بالعمل تمهيدا لمباشرة الأعمال فيها.

وأشار الوزير إلى أن الأضرار في المنازل تفاوتت بين أضرار في الحالة الإنشائية متعلقة بالجدران والأرضية والصباغة والتعديلات الداخلية وأضرار ميكانيكية متعلقة بتوصيلات المياه والأنابيب إلى جانب الأضرار الميكانيكية والكهربائية.