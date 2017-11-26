التربية والتعليم تقول إنها لم تبتعث طلابا للصين

2017-11-26 - 9:43 م

مرآة البحرين: تعليقا على معادلة مؤهلات عدد من خريجي الطب في الجامعات الصينية، قالت وزارة التربية والتعليم إنه "لم يسبق للوزارة ابتعاث أي طالب لدراسة الطب في البرامج الأكاديمية المخصصة للطلبة الأجانب في الجامعات الصينية".

ودعت الوزارة الطلاب الذين يرغبون في الدراسة في الجامعات الخارجية مراجعة الوزارة للتحقق من "استيفائها للمعايير".

ورفض البرلمان مقترحا يلزم الوزارة بمعادلة الشهادات الجامعية للطلبة الخريجين من الصين.

ويدرس العديد من الطلاب في الجامعات الصينية أغلبهم في مجال الطب، إلا أن وزارة التربية قالت إن هذه الجامعات لا تستوفي المعايير البحرينية.

وتعترف أمريكا بأربع جامعات صينية لكن البحرين لا تعترف بها.