» أخبار
التربية والتعليم تقول إنها لم تبتعث طلابا للصين
وزارة التربية والتعليم
2017-11-26 - 9:43 م
مرآة البحرين: تعليقا على معادلة مؤهلات عدد من خريجي الطب في الجامعات الصينية، قالت وزارة التربية والتعليم إنه "لم يسبق للوزارة ابتعاث أي طالب لدراسة الطب في البرامج الأكاديمية المخصصة للطلبة الأجانب في الجامعات الصينية".
ودعت الوزارة الطلاب الذين يرغبون في الدراسة في الجامعات الخارجية مراجعة الوزارة للتحقق من "استيفائها للمعايير".
ورفض البرلمان مقترحا يلزم الوزارة بمعادلة الشهادات الجامعية للطلبة الخريجين من الصين.
ويدرس العديد من الطلاب في الجامعات الصينية أغلبهم في مجال الطب، إلا أن وزارة التربية قالت إن هذه الجامعات لا تستوفي المعايير البحرينية.
وتعترف أمريكا بأربع جامعات صينية لكن البحرين لا تعترف بها.
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-27الديهي: المعلومات الدقيقة تكشف عن تدهور خطير في صحة الشيخ قاسم
- 2017-11-27باقر درويش يقول إنه تم إبلاغ أطراف من الأمم المتحدة بتطورات الشيخ عيسى قاسم
- 2017-11-26تدهور صحة الشيخ عيسى قاسم وطبيب يؤكد حاجته للعلاج الفوري
- 2017-11-26غدًا أولى جلسات محاكمة زعيم المعارضة البحرينية ومساعدين له بتهمة "التخابر مع قطر"
- 2017-11-26علماء البحرين يهنئون بالنصر على تنظيم داعش
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus