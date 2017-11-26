» أخبار
علماء البحرين يهنئون بالنصر على تنظيم داعش
عراقيون يحتفلون بالانتصار على داعش
2017-11-26 - 9:55 م
مرآة البحرين: أصدر علماء البحرين بياناً هنّأوا فيه بالقضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق، بعد سنوات من احتلاله لأجزاء كبيرة من البلدين.
ووصف العلماء هزيمة تنظيم داعش بأنها "نصر إسلامي عظيم"، مشيرين إلى أن المقاومة الإسلامية "أثبتت مرارًا وتكرارًا أنّها هي الضّمان لإحلال السَّلام الحقيقي في الأرض، وهي الخيار الاستراتيجي لحماية البشرية".
وأضاف البيان "إنّنا نتطلّع أيضًا لليوم الذي تستأصل فيه الغدّة السّرطانية من أرض فلسطين العزيزة".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-27الديهي: المعلومات الدقيقة تكشف عن تدهور خطير في صحة الشيخ قاسم
- 2017-11-27باقر درويش يقول إنه تم إبلاغ أطراف من الأمم المتحدة بتطورات الشيخ عيسى قاسم
- 2017-11-26تدهور صحة الشيخ عيسى قاسم وطبيب يؤكد حاجته للعلاج الفوري
- 2017-11-26غدًا أولى جلسات محاكمة زعيم المعارضة البحرينية ومساعدين له بتهمة "التخابر مع قطر"
- 2017-11-26التربية والتعليم تقول إنها لم تبتعث طلابا للصين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus