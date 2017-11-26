علماء البحرين يهنئون بالنصر على تنظيم داعش

2017-11-26 - 9:55 م

مرآة البحرين: أصدر علماء البحرين بياناً هنّأوا فيه بالقضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق، بعد سنوات من احتلاله لأجزاء كبيرة من البلدين.

ووصف العلماء هزيمة تنظيم داعش بأنها "نصر إسلامي عظيم"، مشيرين إلى أن المقاومة الإسلامية "أثبتت مرارًا وتكرارًا أنّها هي الضّمان لإحلال السَّلام الحقيقي في الأرض، وهي الخيار الاستراتيجي لحماية البشرية".

وأضاف البيان "إنّنا نتطلّع أيضًا لليوم الذي تستأصل فيه الغدّة السّرطانية من أرض فلسطين العزيزة".