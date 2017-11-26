غدًا أولى جلسات محاكمة زعيم المعارضة البحرينية ومساعدين له بتهمة "التخابر مع قطر"
2017-11-26 - 10:00 م
مرآة البحرين: تعقد غدا الاثنين (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)، أولى جلسات محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بتهمة "التخابر" مع قطر.
وكانت النيابة البحرينية وجهت رسميا للشيخ سلمان في الأول من نوفمبر تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات.
وقالت النيابة العامة في بيان لها أذاعته في 13 نوفمبر 2017، أن الشيخ علي سلمان ومساعديه الشيخ حسن سلطان وعلي مهدي علي الأسود، سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة بينها خصوصا "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
والشيخ سلمان ومساعداه متهمون أيضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".
وكان زعيم المعارضة البحرينية أوقف في العام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما أدين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" وإهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
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