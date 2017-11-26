تدهور صحة الشيخ عيسى قاسم وطبيب يؤكد حاجته للعلاج الفوري

2017-11-26 - 11:54 م

مرآة البحرين: ذكرت معلومات الاحد (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) أن صحة المرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم تدهورت بشكل كبير ما أدى لاستدعاء طبيب لمعالجته.

ويقيم الشيخ قاسم تحت الإقامة الجبرية منذ سحق المعتصمين حول منزله مايو/ أيار الماضي.

وذكرت المعلومات أن الطبيب عاين قاسم تحت مراقبة كاملة من وزارة الداخلية، وبينت أنه قال "إنه لا يمكن معالجته في المنزل".