» أخبار
تدهور صحة الشيخ عيسى قاسم وطبيب يؤكد حاجته للعلاج الفوري
الشيخ عيسى قاسم
2017-11-26 - 11:54 م
مرآة البحرين: ذكرت معلومات الاحد (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) أن صحة المرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم تدهورت بشكل كبير ما أدى لاستدعاء طبيب لمعالجته.
ويقيم الشيخ قاسم تحت الإقامة الجبرية منذ سحق المعتصمين حول منزله مايو/ أيار الماضي.
وذكرت المعلومات أن الطبيب عاين قاسم تحت مراقبة كاملة من وزارة الداخلية، وبينت أنه قال "إنه لا يمكن معالجته في المنزل".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-27الديهي: المعلومات الدقيقة تكشف عن تدهور خطير في صحة الشيخ قاسم
- 2017-11-27باقر درويش يقول إنه تم إبلاغ أطراف من الأمم المتحدة بتطورات الشيخ عيسى قاسم
- 2017-11-26غدًا أولى جلسات محاكمة زعيم المعارضة البحرينية ومساعدين له بتهمة "التخابر مع قطر"
- 2017-11-26علماء البحرين يهنئون بالنصر على تنظيم داعش
- 2017-11-26التربية والتعليم تقول إنها لم تبتعث طلابا للصين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus