باقر درويش يقول إنه تم إبلاغ أطراف من الأمم المتحدة بتطورات الشيخ عيسى قاسم

2017-11-27 - 3:56 ص

مرآة البحرين: قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إنه تم إبلاغ أطراف من الأمم المتحدة بالتطورات الخطيرة لصحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

درويش قال في تصريحات لقناة الميادين "إن التشخيص الطبي توصل إلى أنّ الوضع الصحي لآية الله قاسم لا يمكن السكوت عنه أو التهاون فيه ويتطلب تدخل علاجي".

وقال إن "السلطة تنفذ تصفية جسدية ببطء ووفق منهجية منظمة تجاه آية الله قاسم، وهو لم يتلقى الرعاية الطبية اللازمة منذ 524 يوما".

ورأى أن عدم استماع السلطة للمناشدات طوال عام لفك الحصار الأمني يعكس سوء النية لالحاق الضرر الأكبر به.