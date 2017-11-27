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الديهي: المعلومات الدقيقة تكشف عن تدهور خطير في صحة الشيخ قاسم
حسين الديهي
2017-11-27 - 4:27 ص
مرآة البحرين: قال نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي إن المعلومات الدقيقة تكشف عن تدهور خطير على حياة المرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وقال الديهي في بيان إن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم قائد ديني ووطني كبير وهو من بناة الدولة الحديثة في البحرين وممن وضعوا أول دستور في البحرين وتلتزم بقيادته الأغلبية السياسية والشعبية من أبناء البحرين.
وأضاف أن "الشيخ قاسم يخضع للحصار والإقامة الجبرية منذ عام ونصف مما يشكل إهانة لشعب البحرين وبالخصوص المكون الشيعي الذي يؤمن بقيادته".
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