توسعة جسر الملك فهد تستمر لخمسة أشهر على الأقل
2017-11-27 - 12:53 م
مرآة البحرين: توقع أحمد بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن يتم الانتهاء من توسعة جسر الملك فهد في أبريل/نيسان من العام المقبل.
وقال في تصريح صحفي إن التوسعة ستشمل زيادة القدرة الاستيعابية لكبائن ومسارات بوابة الرسوم بالجانبين البحريني والسعودي، بحيث تشمل 9 مسارات، منها 6 مسارات تقدم خدماتها عن طريق الموظفين، و3 مسارات إلكترونية، وإبقاء مسارين للشاحنات.
وأضاف أنه يتم كذلك في إطار هذه الخطة العمل على مشروع تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لكبائن ومسارات الجوازات بالجانبين البحريني والسعودي، بزيادة عدد المسارات من 17 مسارا إلى 37 مسارا، وسيتم تشغيل الكبائن تباعا؛ وذلك بهدف تسهيل حركة المسافرين والإسهام في تقديم أفضل الخدمات إلى المسافرين عبر جسر الملك فهد، من خلال تقليل الفترة الزمنية لعبور جسر الملك فهد.
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