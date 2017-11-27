انتخابات غرفة التجارة منتصف فبراير المقبل والمؤيد لا ينوي الترشح مجددا

2017-11-27 - 12:58 م

مرآة البحرين: تستعد غرفة تجارة وصناعة البحرين لإجراء انتخابات مجلس إدارتها منتصف فبراير/شباط المقبل وسط انقسامات واستقالات لم تشهدها من قبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد إن انتخابات الدورة 29 ستعقد في منتصف فبراير/شباط المقبل، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الإدارة الأخير سيعقد "لتشكيل لجنة الانتخابات خلال الفترة المقبلة".

وأبدى المؤيد في تصريح صحفي عدم رغبته للترشح في الانتخابات المقبلة مضيفا أنه لن يعيد تكرار تجربة الدخول إلى مجلس إدارة الغرفة.

على صعيد متصل، قالت صحيفة الأيام المحلية إنها تمكنت من رصد تحركات "لتشكيل 3 كتل انتخابية، الأولى يقودها رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الغرفة الحالي خالد الزياني، وستضم الكتلة مبدئيًا في عضويتها غالبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي: عيسى عبدالرحيم، محمد ساجد، عبدالحميد الكوهجي، عبدالحكيم الشمري، أحمد بن هندي، محمد فاروق المؤيد، محمد عادل فخرو، أحلام جناحي، خلود القطان، علي حسن محمود".

ورجحت الصحيفة أن الوجوه الجديدة التي ستضمها الكتلة الأولى: عضو مجلس الإدارة السابق خلف حجير، أحمد السلوم، عبدالوهاب الحواج بعد عزوف شقيقه جواد الحواج عن الترشح.

أما الكتلة الثانية فتقول الصحيفة أنه يقودها رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السابق سمير ناس، ويتردد أن من بين أعضائها عدد من أعضاء سابقين في مجلس الإدارة، أمثال: عثمان شريف، كاظم السعيد، صقر شاهين، وعدد من رجال الأعمال ممن يعتزمون الترشح لأول مرة.

وتحدثت الصحيفة أيضاً عن كتلة ثالثة، قائلة إن مجموعة من رواد الأعمال الشباب يعتزمون تشكيل كتلة انتخابية لخوض انتخابات الغرفة، والقائم عليها هو حامد فخرو.

ويتيح نظام انتخابات (الغرفة) للناخب اختيار 18 مترشحًا لمجلس الإدارة لكل دورة انتخابية تستمر لمدة 4 سنوات، وأن الكتل الانتخابية لا تمثل إلا تحالفات للبرنامج الانتخابية والهدف الأساسي لها جمع الأصوات، وتخفيض تكاليف الحملة الانتخابية للمترشحين.