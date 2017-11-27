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البحرين: استمرار منع الدواء عن المعتقل أحمد ميرزا مع إصابته بنوبة سكلر جديدة

2017-11-27 - 1:05 م

مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل أحمد ميرزا إنها تلقت اتصالا منه يفيد بمروره بنوبة سكلر جديدة.

وأوضحت العائلة إن ميرزا محروم من العلاج، وترفض إدارة سجن جو نقله للمستشفى، كما تمنع عنه الأدوية والمسكنات اللازمة.

ويقضي أحمد ميرزا وهو الأخ غير الشقيق لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، حكما بالسجن 10 سنوات في قضية ذات خلفية سياسية.

 

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