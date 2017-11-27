مسؤولون يمنيون: التحالف يسمح بدخول أول سفينة مساعدات لميناء الحديدة

2017-11-27 - 1:57 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤولون يمنيون إن سفينة تحمل 5500 طن من الطحين رست في ميناء الحديدة يوم الأحد وهي أول سفينة ترسو بالميناء خلال أكثر من أسبوعين منذ الحصار الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن.

وأغلقت السعودية وحلفاؤها المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن في السادس من نوفمبر تشرين الثاني لوقف ما قالوا إنه تدفق للأسلحة على الحوثيين من إيران. وجاء ذلك بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أطلق تجاه العاصمة الرياض.

وتنفي إيران إمداد الحوثيين بالسلاح.