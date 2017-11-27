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عبداللهيان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل بعد تدهور صحة آية الله قاسم
2017-11-27 - 3:50 م
مرآة البحرين: طالب حسين أمير عبداللهيان، المساعد الخاص للجنة الخارجية بمجلس النواب الإيراني، الأمم المتحدة بالتدخل والاهتمام بانتهاكات نظام البحرين، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وقال عبداللهيان عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إن الحالة الصحية لآية الله قاسم "سيئة جداً"، داعيا الأمم المتحدة للاهتمام الجاد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين قبل "اندلاع نيران انفجار سياسي بشكل أوسع" في البحرين.
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