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الخميس عطلة المولد النبوي الشريف
2017-11-28 - 11:23 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1439 هجرية جاء فيه:
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الخميس المقبل الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1439.
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