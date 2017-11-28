الخميس عطلة المولد النبوي الشريف

2017-11-28 - 11:23 ص

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1439 هجرية جاء فيه:

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الخميس المقبل الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1439.