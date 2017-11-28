تأييد السجن 10 سنوات لمتهم بحرق محطة وقود الفورملا

2017-11-28 - 11:25 ص

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات على أحد المتهمين في واقعة إشعال حريق في محطة وقود في طريق فورمولا 1، والتي ضمت ثلاثة متهمين، وألزمتهم المحكمة بأداء قيمة التلفيات البالغة 1085 دينارًا.

وتزعم السلطات أن المتهم الأول بأنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من المتهم الثاني، طلب منه مرافقته، فوافقه وتوجه إليه بسيارته واتجها إلى محطة الوقود الكائنة بشارع الفورمولا 1 بالقرب من جامعة البحرين، وقاما بمعاينتها تمهيدا لإحراقها. وعلى إثر ذلك اتصل المتهم الثاني بالمتهم الثالث هاتفيا، وطلب منه مشاركته هو والمتهم الأول في حرق المحطة فوافقه، واتجهوا فجر يوم الواقعة إلى مكان محطة الوقود، وكان بحوزة المتهم الأول كاميرا تصوير ومولوتوف وقداحات، بينما كان بحوزة المتهم الثاني 3 لثامات وسكين، ولدى وصولهم إلى جوار المحطة وضعوا لثامات على وجوههم، وقام المتهم الأول بوضع كاميرا التصوير بالقرب من المكان لتصوير عملية الحرق وبثها على مواقع بشبكة الإنترنت، فيما توجه الثاني إلى المكتب الموجود به العاملون الآسيويون مشهرا سكينه، ومهددا إياهما بعدم الخروج من المكتب، وقام الأول والثالث بتشغيل المضخات وسكب البترول على الأرض، وألقى المتهم الأول زجاجة مولوتوف على مضخة للوقود ثم ألقى الزجاجة الثانية على المضخة الأخرى، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمحطة، فحدثت التلفيات البالغ قدرها 1085 دينارًا، ثم لاذوا بالفرار.