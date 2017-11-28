تغريم بحريني 500 دينار لتسببه بوفاة 3 في حادث مروري

2017-11-28 - 11:28 ص

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية السابعة «المرورية» بتغريم شاب بحريني اصطدم بسيارته بثلاثة أشخاص على شارع خليفة بن سلمان بالقرب من منطقة عالي باتجاه مدينة حمد، وتسبب بوفاتهم، 500 دينار عن جميع التهم للارتباط، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

الحادث المروري المروّع وقع في سبتمبر/أيلول الماضي حيث ذكر شهود عيان، أن بحرينيا كان يقود مركبة من طراز «فورد بيك اب» اصطدم بمركبة اخرى من طراز «نيسان» يقودها بحريني أيضًا، قبل المنعطف المؤدي إلى منطقة سار ولكن لم يتوقف في موقع الحادث، فقام سائق مركبة «نيسان» بمحاولة استيقاف السائق المتسبب بالحادث، وبمساعدة شهود العيان.

وعند عبورهم «كوبري الوسطى» قام سائق سيارة «نيسان» باعتراض طريق السائق الهارب، واستوقفه على خط الطوارئ، بينما بقي جزء بسيط من جسم مركبة «فورد بيك اب» على المسار الأيمن للشارع، ونتيجة لعدم تصالح اصحاب الحادث مع بعضهما البعض، ترجّل المتسبب بالحادث والشهود من سيارتهما، بنية الصلح واستيضاح الأمور، وفي تلك الأثناء مر المتهم يقود مركبة من طراز «فورد جيب».