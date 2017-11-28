2017-11-28 - 11:31 ص

مرآة البحرين: قال عدد من موظفي قراءة عدادات الكهرباء والماء إن الهيئة تتجاهل مطالبهم بصرف علاوة الخطر لما يواجهونه من مخاطر خلال عملهم.

وأكدوا أنهم خلال ممارستهم لمهنتهم يواجهون مخاطر كبيرة تتمثل في مهاجمة بعض الكلاب لهم حين قراءة عدادات بعض المنازل.

وقالوا «أحيانا يتعرض الموظفون للشتم والضرب من قبل بعض السكان، خصوصا الأجانب منهم لخوفهم من كشف الموظفين عن مخالفاتهم الكثيرة في اشتراطات السكن، واستغلالهم للممارسات الخاطئة في المجتمعات السكنية»، مشيرين إلى أنه قبل أيام قليلة تعرض أحد زملائهم لضرب مبرح أثناء تأديته لعمله ناهيك عن الحوادث السابقة.

وتابعوا: «هذه ليست المرة الأولى التي نطالب خلالها بعلاوة الخطر إلا أننا لم نجد آذانًا صاغية حتى الآن»، مناشدين وزير الكهرباء والماء بالاستجابة لمطالبهم التي لا تقتصر على العلاوة.

وقالوا أيضا نطالب أن تتم مساواتنا ببقية العمال في المملكة في قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مشيرين إلى أنهم خاطبوا وزير الكهرباء في وقت سابق بهذا الخصوص إلا أن شيئا لم يتغير، مبينين:«أن هناك تمييزا ضدنا في التعامل معنا خاصة في موضوع حظر العمل وقت الظهيرة الساري على العاملين في القطاع الخاص».

وأضافوا: «لقد أوصلنا شكوانا على العمل أوقات الظهيرة عدة مرات، لكن الهيئة لم تأخذ شكواهم بعين الاعتبار»، مشيرين إلى أن «الموظفين يعانون الأمرين، سواء في فصل الصيف، وذلك من ارتفاع شدة الحرارة، أو فصل الشتاء، وذلك لانخفاض الحرارة ومواجهة الأمطار».