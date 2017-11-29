» أخبار
المتحدث باسم الأمم المتحدة يأمل أن يحصل الشيخ قاسم على العلاج
ستيفان دوجلريك
2017-11-29 - 3:07 ص
مرآة البحرين: عبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن أمله بأن تسمح البحرين للمرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم بالعلاج الطبي الذي يحتاجه.
وبسؤاله عما إذا كان أي وساطة من الأمم المتحدة لتمكين الشيخ قاسم من قال دوجلريك "لست على علم، لكن نأمل أن يتلقى العلاج الطبي الذي يحتاجه".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-28تقرير يحصي أخطر الأمراض التي أدت إلى الوفاة في البحرين
- 2017-11-28معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: صحة الشيخ عيسى قاسم في تدهور مستمر وخطر كبير على حياته
- 2017-11-28سفارة البحرين في واشنطن تعترف بفرض إقامة جبرية على الشيخ عيسى قاسم: لم تؤثّر على حصوله على الرعاية الصحية
- 2017-11-28بي بي سي: زعيم المعارضة في البحرين يقاطع جلسات محاكمته بتهمة التخابر مع قطر
- 2017-11-28موظفو قراءة عدادات الكهرباء يطالبون بـ "علاوة خطر"
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus