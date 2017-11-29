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المتحدث باسم الأمم المتحدة يأمل أن يحصل الشيخ قاسم على العلاج

ستيفان دوجلريك
ستيفان دوجلريك

2017-11-29 - 3:07 ص

مرآة البحرين: عبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن أمله بأن تسمح البحرين للمرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم بالعلاج الطبي الذي يحتاجه.

وبسؤاله عما إذا كان أي وساطة من الأمم المتحدة لتمكين الشيخ قاسم من قال دوجلريك "لست على علم، لكن نأمل أن يتلقى العلاج الطبي الذي يحتاجه".

 

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