الديهي موضحا: سيارة الإسعاف وصلت إلى منزل آية الله قاسم دون تنسيق مسبق وكان معها طاقم تصوير عسكري

2017-11-29 - 3:12 م

مرآة البحرين: أوضح نائب أمين عام جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي ملابسات ما حدث صباح اليوم (الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، قائلاً إن سيارة الإسعاف التي كانت عند المنزل، وصلت "بشكل مفاجئ ودون ترتيب مسبق".

وأضاف الديهي في بيان له إن سيارة الإسعاف وصلت إلى منزل آية الله قاسم عند العاشرة والنصف صباحا، وكان معها طاقم تصوير من العسكريين.

وختم بالقول "الوضع الصحي لسماحة الشيخ حساس ومقلق ويحتاج إلى متابعة دقيقة، دعاكم لسماحة الشيخ بالشفاء والصحة".